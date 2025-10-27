Подробно търсене

Получен е сигнал за завиряване между Пасарел и Панчарево, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Николета Василева
София ,  
27.10.2025 09:03
 (БТА)

Получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и Панчарево. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. „В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там“, уточни Неделков.

Екипи на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община работят по отстраняване на завиряванията на бул. „Асен Йорданов“, преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, посочи директорът на инспектората. По думите му екипите са работили през цялата нощ на всички критични точки в града. „Имаме информация за завиряване в участъка на бул. „Шипченски проход“, където временно е спряно движението на трамваите. Осигурени са автобуси, които превозват пътници по линията от депо „Искър“ до бул. „Димитър Моллов“. При отстраняване на проблема движението ще бъде възстановено“, уточни Неделков.

Той допълни, че затруднения е имало и на бул. „Никола Мушанов“, където екипите са предприели необходимите действия за отводняване на участъка. 

По думите му прогнозата за днес е за спиране на валежите, което ще облекчи работата на екипите. Шахтите се почистват по график, но при нужда се предприемат и извънредни действия. При обилни валежи падналите листа временно запушват решетките и това води до завиряване, уточни директорът на инспектората. Той допълни, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ реагират своевременно и почистват шахтите на място. 

/НН/

Свързани новини

27.10.2025 07:52

Четири трамвайни линии в София не се движат заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“

Трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движат заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди Шипченски проход, съобщиха на страницата си от Центъра за градска мобилност (ЦГМ). Аварийните групи и пожарната работят. Пуснати са автобуси за пътуващите, които се движат по маршрути автостанция „Изток“ - „Подуяне“ и депо „Искър“ към „Гео Милев“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:33 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация