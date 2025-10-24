Силвия Алексиева спечели „Златното яйце“ на конкурса „Веселин Ханчев“ в Стара Загора

Най-добрите млади поети, участници в 42-ото издание на Националния младежки литературен конкурс „Веселин Ханчев", бяха наградени тази вечер на тържествена церемония в изложбена зала „Байер“. Участие взеха 113 млади дарования, които се бориха за статуетката „Златното яйце” и издаване на първа дебютна книга.

Голямата награда „Златно яйце” и отпечатване на първа стихосбирка бе присъдена на 17-годишната Силвия Алексиева от София, ученичка в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“. Пише от 4-5 клас, когато започва да изучава по-сериозно литература. „Попаднах на много прекрасни преподаватели и така се стекоха обстоятелствата, че да пиша се превърна в най-любимото ми занимание“, разказа победителката. И каза, че темите по които пише „сами си идват“.

По време на церемонията публиката имаше възможност се наслади на поетичен триатлон с участието на Петър Чухов, който представи новата си стихосбирка „В края на леглото“ , Христо Мухтанов, който дебютира в града на поетите със сборника си с поетична проза „Полюсът на живота“, както и на миналогодишния лауреат на конкурса Катерина Василева, която дебютира със стихосбирката си „Земята на големите грешки“. Както и на стихотворението „Жив“ на Веселин Ханчев, представено на запис в изпълнението лично на автора.

Всички отличени представиха своите произведения.

Утре ще се проведе традиционната Поетическа работилница за млади поети и журито.