АТА: Албанският премиер Рама разказва за филм, посветен на спасяването на 25 000 италиански войници от албанци през 1943 г.

site.btaАТА: Албанският премиер Рама разказва за филм, посветен на спасяването на 25 000 италиански войници от албанци през 1943 г.
пасяването на около 25 000 италиански войници от албански семейства през 1943 г. – след капитулацията на Италия и пристигането на нацистките сили в Албания – остава до голяма степен неразказано повече от 80 години, предаде АТА специално за БТА. Сега то се завръща в светлината на прожекторите благодарение на документален филм, продуциран от журналистката Рудина Джунга.
В интервю с журналистката Рудина Джунга, премиерът Еди Рама призна, че и той е оценил напълно мащаба на това историческо събитие едва благодарение на нейната работа.
„Тази история привлече вниманието ни, включително и на моето, благодарение на вас, тъй като не е от тези, които са били широко разказвани“, каза Рама.
Той посочи, че въпреки че тези италиански войници са били част от фашистка окупационна армия, колективната памет ги е представяла по-скоро като „донякъде комични персонажи“, напомнящи за филма „Човекът с топа“ (Njeriu me top), отколкото като 25 000 души в нужда, спасени от албански семейства.
Рама си спомни разговора си с италианския премиер Джорджа Мелони за това историческо събитие, като отбеляза, че „тя е била искрено развълнувана, защото дори италианците до голяма степен не знаят тази история“.
„Тя беше поразена от факта, че италианците не знаят тази история, тъй като тя вероятно е била записана само спорадично в документи и не е била широко обсъждана или представяна на обществеността“, каза Рама.
Рама отбеляза, че дори за албанците тази история не е била представяна като нещо, с което да се гордеят.
„Тя не е била разказвана последователно и подробно. Това е история, която е придобила пълна форма след падането на комунизма. Тези, които са писали книги по време на комунизма, трябва да бъдат попитани защо са пренебрегнали тази част“, каза Рама.
Междувременно журналистът Джунга направи паралел между този исторически факт и спасяването на еврейски животи от албанци.
„Понякога в тласък се превръщат отделни хора, които, при определени обстоятелства, правят филм, пишат книга или поставят пиеса, която привлича вниманието, която след това предизвиква верижна реакция и помага за създаването на (колективна) памет“, каза Рама.
Премиерът Рама открои този акт на човечност като един от двата най-горди момента в албанската история, наред със спасяването на евреите.
Рама похвали журналистката Рудина Джунга за това, че е извадила наяве тази отдавна забравена история и отправи публичен призив към италианския външен министър Антонио Таяни да съдейства за прожекцията на филма в италианския парламент. Той подчерта, че това мощно доказателство за приятелство и хуманизъм трябва да бъде известно на всички – както албанци, така и италианци – които споделят история на взаимна подкрепа още преди 1990 г.
(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите.)
/МИД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина