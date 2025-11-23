Марко Рубио приветства напредъка в работата по постигане на споразумение по мирния план за Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че неговото правителство е постигнало добър напредък в решаването на оставащите въпроси по проекта на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

„Имаме основен документ. Опитахме се да стесним точките в плана и го постигнахме. Остава работа за вършене, но нито един от оставащите въпроси не е непреодолим“, заяви Рубио след днешната си среща с украинската делегация в Женева.

„Бихме се радвали да свършим това в най-скоро време“, допълни държавният секретар.