Марко Рубио приветства напредъка в работата по постигане на споразумение по мирния план за Украйна

Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея, коментира министър Георг Георгиев
Силно приветстваме усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори за това да намерим траен и устойчив мир в Украйна. Нищо за Украйна не би могло да се случи без без самата нея. Каквито и планове и компромиси оттук нататък да бъдат предвиждани, украинската страна трябва да има последната дума върху тях, каза министърът на външните работи Георг Георгиев в предаването “Интервюто“ по БНТ.