Подробно търсене

Марко Рубио приветства напредъка в работата по постигане на споразумение по мирния план за Украйна

Виктор Турмаков
Марко Рубио приветства напредъка в работата по постигане на споразумение по мирния план за Украйна
Марко Рубио приветства напредъка в работата по постигане на споразумение по мирния план за Украйна
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио. 23 ноември 2025 . Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP
Женева,  
23.11.2025 22:33
 (БТА)
Етикети

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че неговото правителство е постигнало добър напредък в решаването на оставащите въпроси по проекта на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

„Имаме основен документ. Опитахме се да стесним точките в плана и го постигнахме. Остава работа за вършене, но нито един от оставащите въпроси не е непреодолим“, заяви Рубио след днешната си среща с украинската делегация в Женева.

„Бихме се радвали да свършим това в най-скоро време“, допълни държавният секретар.

 

/СГ/

Свързани новини

23.11.2025 21:34

Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея, коментира министър Георг Георгиев

Силно приветстваме усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори за това да намерим траен и устойчив мир в Украйна. Нищо за Украйна не би могло да се случи без без самата нея. Каквито и планове и компромиси оттук нататък да бъдат предвиждани, украинската страна трябва да има последната дума върху тях, каза министърът на външните работи Георг Георгиев в предаването “Интервюто“ по БНТ.
23.11.2025 20:06

Държавният секретар на САЩ заяви, че срещата с украинската делегация в Женева е може би най-добрата до момента

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде
23.11.2025 19:48

Зеленски заяви, че Украйна е благодарна за усилията на Тръмп и САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че страната му благодари на САЩ и на президента им Доналд Тръмп за положените усилия в подкрепа на Киев, предаде Ройтерс. „Украйна е благодарна на САЩ, на всяко американско сърце и особено на
23.11.2025 19:35

Държавният секретар на САЩ заяви, че срещата с украинската делегация в Женева е може би най-добрата до момента

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде
23.11.2025 19:28

Ройтерс: Пълният текст на европейското насрещно предложение на американския мирен план за Украйна

Ройтерс представи текста на европейско насрещно предложение на предложения от САЩ 28-точков мирен план за Украйна. Контрапредложението, изготвено от E3 - Великобритания, Франция и Германия - взема за основа плана на САЩ, но след това го разглежда
23.11.2025 18:55

Европейските страни предлагат корекции в американския план за Украйна, включително по-голям размер на въоръжените й сили, показва документ

Европейските страни са представили изменена версия на американския план за Украйна, който увеличава предложения размер на въоръжените сили на страната и различни териториални отстъпки, според документ, който днес е станал достъпен на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:06 на 23.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация