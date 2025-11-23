Йордан Минчев реализира „дабъл-дабъл“ при поражение на Кемниц в Германия, Борислав Младенов и Виена Баскет загубиха от Цървена звезда в Адриатическата лига

Подробно търсене

Кремена Младенова
На снимката: Йордан Минчев, снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Кемниц,  
23.11.2025 21:14
 (БТА)

Националът Йордан Минчев реализира „дабъл-дабъл“ при домакинското поражение на клубния си отбор Кемниц от Алба Берлин с 85:89 в мач от деветия кръг на германското баскетболно първенство при мъжете.

Минчев завърши с 14 точки, 10 борби 2 асистенции за 30 минути на терена.

За Кемниц загубата беше втора поредна и общо четвърта в Бундеслигата, а след паузата за националните отбори за Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство срещу турския ТюркТелеком на 4 декември в среща от турнира Еврокъп.

Друг национал Борислав Младенов и австрийският му клубен тим Виена Баскет загубиха от сръбския Цървена звезда, с натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър в състава, с 82:98 в двубой от осмия кръг в група В на Адриатическата лига.

Българинът завърши с 4 точки, 1 борба и 1 асистенция за 11 минути на терена, докато американецът с български паспорт Милър-Макинтайър беше най-резултатен за Цървена звезда с 22 точки, 7 борби и 7 асистенции за 24 минути.

Виена Баскет допусна четвърто поредно и общо пето поражение от седемте си срещи в международната надпревара до момента, докато сръбският гранд продължава с актив 4-3.

Австрийският тим ще гостува на хърватския Задар в следващия си мач от Адриатическата лига на 5 декември.

 

