Яник Синер продължава на полуфиналите на тенис турнира във Виена

Асен Даскалов
AP Photo/Mahesh Kumar A.
Виена,  
24.10.2025 20:11
Яник Синер се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове АТП 500 във Виена. Поставеният под номер 1 италианец победи с 6:4, 6:4 Александър Бублик.

Шампионът от 2023 година Синер взе преднина след първия сет чрез решителен пробив за 4:3. Втората част премина по идентичен начин. Носителят на четири титли от Големия шлем поведе с 3:2, печелейки подаването на казахстанеца, намиращ се на 16-то място в световната ранглиста. След това италианският тенисист не срещна трудности и приключи двубоя за час и 17 минути при първата си възможност. 

Яник Синер, който има 6 победи в 8 мача срещу Бублик, ще играе срещу Алекс де Минор на полуфиналите. Поставеният под номер 3 австралиец се наложи с 6:1, 7:6 (4) срещу Матео Беретини.

Де Минор водеше със сет и сервираше за спечелване на двубоя при 5:4 във втората част, но италианецът направи пробив и изравни до 5:5. В последвалия тайбрек австралийският тенисист изгради преднина от 6:2, за да се поздрави с краен успех при 7:4 след час и 45 минути. 

Александър Зверев също се класира за полуфиналите на турнира в австрийската столица. Германецът, който е поставен под номер 2, достигна до предпоследната фаза без игра, след като противникът му Талон Грийкспор (Нидерландия) се отказа от участие заради проблеми с гърба.

С продължаването си напред Зверев спечели право на участие във финалния турнир на АТП през сезона, от който има две титли (2018 и 2021 година). Яник Синер, Карлос Алкарас, Новак Джокович също ще играят в Торино между 9 и 16 ноември.

На полуфиналите във Виена в събота шампионът от 2021 година Александър Зверев ще играе срещу Корентен Муте или Лоренцо Музети.

/ГК/

