Турция стартира нова програма за предоставяне на над 500 000 социални жилища

С тържествена церемония в Истанбул турският президент Реджеп Тайип Ердоган днес обяви старта на нова програма за предоставяне на социални жилища, съобщавайки допълнителни детайли за инициативата, предаде ТРТ Хабер.

Новата инициатива, наречена „Жилищният проект на века“, предвижда изграждането на общо 500 000 нови социални жилища във всички 81 окръга на Турция, като те ще бъдат предоставени на гражданите на преференциални цени, отбелязва ТРТ Хабер. Изпълнител на мащабния проект ще бъде Дирекцията за жилищно развитие на Турция (TOKİ), като в рамките на инициативата в Истанбул ще бъдат изградени допълнителни 15 000 жилища, предназначени за отдаване под наем на преференциални цени.

„Започваме реализирането на един от най-големите проекти за социални жилища в Турция. Ще осигурим 100 000 нови жилища за Истанбул, 30 000 за Анкара, 21 000 за Измир, по 13 000 за Бурса, Газиантеп и Кония и по 12 000 за Хатай и Диарбекир“, заяви Ердоган по време на днешната церемония. По думите на турския президент новоизградените жилища ще бъдат продавани на цена от 1,8 милиона турски лири (37 000 евро), като минималната месечна вноска за закупуването им ще бъде 6750 турски лири (140 евро).

Ердоган отбеляза още, че в рамките на проекта са предвидени специални квоти - 20 процента от жилищата ще бъдат разпределени за млади хора, други 20 процента - за пенсионери, а по 5 процента от жилищата ще бъдат заделени за роднини на загинали военнослужещи, ветерани и граждани с увреждания. Турският президент също така обяви, че приемането на заявления за участие в програмата ще започне на 15 ноември 2025 г. и подчерта, че се очаква първите жилища да бъдат предоставени на новите си собственици през март 2027 г.

По данни на турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата до момента TOKİ е изградила повече от 1,7 милиона социални жилища на територията на Турция.