Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме, каза за БТА Георги Чиликов след 4:0 за Дунав срещу Спортист (Своге) в Русе

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
БТА, Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
24.10.2025 22:15
 (БТА)

Разочарован съм от играта и поведението на отбора ни през второто полувреме, каза за БТА Георги Чиликов след успеха на Дунав над Спортист (Своге) с 4:0. 

Старши треньорът на "драконите" изгледа мача от 13-ия кръг на Втора лига от трибуните на Градския стадион в Русе, тъй като получи червен картон при предходния им двубой - гостуването на Марек в Дупница, завършило 1:1.

Срещу Спортист Дунав поведе с 3:0 още на почивката с две попадения на Кристиян Бойчев в 5-ата и 32-ата минута, а между тях и Билал Ел Баккали вкара от дузпа в 14-ата минута. В 65-ата минута Бойчев оформи своя хеттрик, а след това гостите изпуснаха на няколко пъти да намалят изоставането си.

"Добри начални минути, но пълно разочарование от второто полувреме. Типично по български, след като поведохме. Не е проблем резултата, а поведението", каза Чиликов.

Той отдаде донякъде отпускането на футболистите на Дунав през втората част и на мисълта за предстоящия мач срещу Локомотив (Пловдив). Двата отбора се срещат на 28 октомври, вторник, от 18:45 часа в двубой от 1/16-финалите на турнира за Купата на България.

"Има достатъчно време до този мач, да излезем за сериозна битка", каза още Чиликов. 

