САЩ изпращат самолетоносача „Джералд Форд“ в Южна Америка на фона на покачващото се напрежение с Венецуела

Атанаси Петров
Американският самолетоносач „Джералд Форд“ при плаване към Норвегия, 12 септември 2025 г. Снимка: Lise Aaserud/NTB Scanpix via AP
Вашингтон,  
24.10.2025 20:17
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди самолетоносачът „Джералд Форд“ и ескортиращите го военни кораби от неговата група да бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, съобщи говорител на Пентагона, цитиран от Ройтерс.

С този ход Вашингтон значително увеличава присъствието си в Латинска Америка, включително числеността на войските и съдовете на военноморските сили в региона, отбелязва агенцията.

„Засиленото присъствие на американските сили в тази зона ще укрепи способностите на САЩ да откриват, наблюдават и пресичат незаконни действия на лица, които застрашават безопасността и просперитета на нашата родина САЩ и нашата сигурност в Западното полукълбо“, заяви в „Екс“ говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Той не уточни кога точно самолетоносачът ще бъде разположен в района.

