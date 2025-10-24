От утре се възстановява движението на маршрутна линия №5 до селата Труд и Строево

Движението на маршрутна линия №5 до селата Труд и Строево се възстановява от утре, обеща управителят на фирмата превозвач пред жителите на Труд в читалището на селото. На срещата присъстваха още кметът на община Марица Димитър Иванов и кметът на село Труд Спас Стайков.

Четири поредни недели жителите на Труд излизаха да протестират и блокираха движението по Карловско шосе заради недоволство от нередовния и некачествен транспорт в продължение на години.

Проблемът бе дълго обсъждан и на сесията на Общински съвет - Марица в сряда, след която превозвачът обяви, че договорът му е изтекъл и спира обслужването на маршрутните линии 5 и 8 , защото хората са недоволни. На следващия ден, след спешна среща в Областна администрация Пловдив, беше пусната само маршрутка 8, обслужваща селата Скутаре, Рогош, Маноле, Манолско Конаре и Трилистник.

На срещата в читалището тази вечер жителите на Труд изказаха недоволството си от транспортната услуга и отношението на шофьорите към тях и бяха припомнени всички отделни казуси, заради които протестират. След дълго дискутиране на проблема се стигна до решението да се изготви предложение за график на маршрутките, а превозвачът обеща че в пиковите часове сутрин, на обяд и вечер ще се пуска в движение автобуси тип "щъркел" с повече места, които ще бъдат оборудвани с GPS.

Заради по-големите превозни средства ще се наложи и промяна в цената на билета, който ще е на по-висока от сегашната стойност, независимо дали се возят в микробус или малък автобус. В рамките на месец ще се обследва пътникопотока, а на база на резултатите ще се изготви график на движение на маршрутките и ще се определят местата за спирки. Решено беше още срещата да се повтори след около 3-4 седмици, за да се види дали хората са доволни и дали се налагат промени в предложеното разписание.