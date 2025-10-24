Микроскопични метални частици показват потенциал за унищожаване на ракови клетки, сочи проучване

Учени са разработили микроскопични метални частици, които могат да убиват ракови клетки, като запазват здравата тъкан, което е потенциално ново направление за по-целенасочено и по-малко токсично лечение на рак, съобщава Синхуа.

Изследването е на етап култивиране на клетките и не е тествано върху животни или хора, но предлага нова стратегия за раково лечение, при която се използва слабостта на самия рак, се посочва в изявление на австралийския Кралски институт за технологии на Мелбърн (RMIT).

Международен екип, начело с RMIT, е създал малки частици, известни като наноточки от молибденов оксид – съединение на основата на рядък метал, наречен молибден, който често се използва в електрониката и в сплавите.

Чрез промяна на химичния им състав, учените позволяват на частиците да отделят реактивни кислородни молекули – нестабилни форми на кислорода, които повреждат раковите клетки и предизвикват тяхното самоунищожение, се посочва в проучването.

При тестовете частиците убивали три пъти повече ракови клетки на маточната шийка, отколкото здрави клетки, в рамките на 24 часа, без нужда от светлина, което е необичайно за технологиите, които се основават на оксидативния стрес според изследването, публикувано в Advanced Science.

„Раковите клетки живеят при по-голям стрес, отколкото здравите. Нашите частици усилват малко този стрес - достатъчно, за да предизвикат самоунищожение на раковите клетки, докато здравите клетки се справят добре“, казва Чжан Баоюе, водещ автор на проучването от Училището за инженеринг към RMIT.

„Резултатът са частици, които произвеждат оксидативен стрес избирателно в раковите клетки при лабораторни условия“, добавя Чжан.