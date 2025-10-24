Дисциплината е базата за постигане на резултати, сигурен е треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич

Изказвания след мача от 13-ия кръг в Първа лига между Локомотив София и Локомотив Пловдив (2:2):

Душан Косич (треньор на Локомотив Пловдив):

"Играхме добре през първото полувреме, но не сме доволни от представянето след почивката. Не правихме това, което трябваше.

Ще анализираме какво точно се случи. Дисциплината е базата за постигане на резултатите. Направихме много грешки през второто полувреме и някои от тях бяха доста наивни. Трябва да приемем това и да се подобрим.

Всеки един мач е важен, ще опитаме да спечелим всеки един следващ мач."