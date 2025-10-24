Подробно търсене

Дисциплината е базата за постигане на резултати, сигурен е треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич

Асен Даскалов
Дисциплината е базата за постигане на резултати, сигурен е треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич
Дисциплината е базата за постигане на резултати, сигурен е треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич
снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
24.10.2025 22:27
 (БТА)

Изказвания след мача от 13-ия кръг в Първа лига между Локомотив София и Локомотив Пловдив (2:2):

Душан Косич (треньор на Локомотив Пловдив):

"Играхме добре през първото полувреме, но не сме доволни от представянето след почивката. Не правихме това, което трябваше. 

Ще анализираме какво точно се случи. Дисциплината е базата за постигане на резултатите. Направихме много грешки през второто полувреме и някои от тях бяха доста наивни. Трябва да приемем това и да се подобрим.

Всеки един мач е важен, ще опитаме да спечелим всеки един следващ мач."

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:40 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация