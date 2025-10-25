Първият музей на науката и изкуството в България отваря врати в София

Първият музей на науката и изкуството в България - Phenomena, отваря врати в София днес, 25 октомври. Той се намира на бул. „Княгиня Мария Луиза“ 11 и ще предлага на посетителите научни открития, технологии, инженерство, изкуство и математика в духа на STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) образованието, съобщават от екипа.

Експозицията обхваща над 100 интерактивни инсталации, разположени върху площ от повече от 500 кв. м. В нея посетителите ще могат да експериментират с физични явления, да управляват куче робот, да „създават мълнии“ и да вдъхват живот на произведения на изкуството чрез движение и светлина. Сред експонатите са и механични създания, задвижвани от вятъра, интерактивни пъзели и демонстрации на природни структури като кристали и пера, информират от екипа.

Създател на музея е Мирян Костадинов – музикант, дизайнер и изследовател, познат като фронтмен на рок групата Miry. Завършил е изящно изкуство и дизайн в университета „Хъдърсфийлд“ във Великобритания, а преди това е изучавал математика и физика. Опитът му в интерактивни експозиции из Европа го вдъхновява да създаде пространство, където „науката оживява, а изкуството разказва истории“, отбелязват от екипа.

/ВСР