Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия от пленарни заседания през първия месец след лятната си ваканция

Общо 105 от 240 народни представители са имали неоправдани отсъствия от пленарни заседания през септември - първия месец след лятната си ваканция, показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание.

Най-много отсъствия имат от „Възраждане“ – 19 депутати по 10 отсъствия, следвани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 27 депутати по три отсъствия, „Алианс за права и свободи" – 11 депутати по три отсъствия, „Морал, единство и чест“ – 10 депутати по три отсъствия, „Величие“ – девет депутати по три отсъствия, ГЕРБ-СДС – четирима отсъствали депутати, „ДПС-Ново начало“ - двама, и „Има такъв народ“ - един.

Поради липса на кворум Народното събрание не заседава нито веднъж през последната седмица на септември.

За изминалия месец Народното събрание проведе 12 заседания. 19 депутати имат неоправдани отсъствия от 10 заседания, петима – от девет, четирима – от осем, трима – от седем, двама – от шест. Един депутат е отсъствал неоправдано от пет заседания, трима – от четири, 56 – от три заседания, петима – от две, седем – от едно.

Правилник на Народното събрание

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание. Депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента. Депутатът провежда срещи с избиратели, включително в изборните райони, освен във времето за пленарни заседания или заседания на комисии, гласи правилникът.

Депутатите имат право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на Народното събрание, и нямат право на неплатен отпуск.

Всеки месец на сайта на Народното събрание се публикува информация за неоправданите отсъствия на народните представители от пленарни заседания. Информацията се публикува не по-късно от седем дни след приключване на месеца, за който се отнася, посочва още правилникът.

Възнаграждения и удръжки

Според правилника народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение. При неоправдано отсъствие от три поредни или общо пет пленарни заседания за съответния месец се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение. Когато поради липса на кворум заседанието не бъде открито или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се прави удръжка, равна на две трети от дневното възнаграждение.

Липса на кворум

В края на септември имаше три дни без заседания на парламента поради липса на кворум. Тогава от опозицията заявиха, че има много депутати от управляващото мнозинство са в командировка в чужбина и не е тяхна работа да осигуряват кворум.

Още в началото на септември пък от „Възраждане“ заявиха че ще отидат при хората, за да се запознаят с проблемите им. Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители, каза тогава лидерът на партията Костадин Костадинов. В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи той.

Миналата седмица депутатите отново не заседаваха нито веднъж, след като на 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

Отсъствията на народните представители за септември според справката на сайта на Народното събрание