САЩ заявиха, че ще разгледат максимално широк кръг от кандидати за нов генерален секретар на ООН

Николай Велев
Дороти Ший, заместник-постоянен представител на САЩ в ООН. Снимка: АП/Yuki Iwamura
Ню Йорк ,  
25.10.2025 05:25
 (БТА)

САЩ заявиха, че ще разгледат максимално широк кръг от кандидати за нов генерален секретар на ООН, въпреки че този пост традиционно се заема на ротационен принцип от различните региони, като сега реда се пада на Латинска Америка и Карибите, предаде Ройтерс. 

Десетият генерален секретар на ООН ще бъде избран догодина и ще встъпи официално в длъжност през януари 2027 г.

"Вярваме, че процесът на избор на такава важна позиция трябва да се основава изцяло на заслуги и да включва максимално широк кръг от кандидати", каза Дороти Ший, заместник-постоянен представител на САЩ в ООН. "С оглед на това САЩ отправят покана към кандидати от всички регионални групи", добави Ший на заседание на Съвета за сигурност на ООН.  

До края на годината 15-членният Съвет за сигурност и председателят на 193-членното Общо събрание трябва да изпратят съвместно писмо с искане за номинации. С това ще бъде поставено и официалното начало на надпреварата за нов генерален секретар на ООН.

"Продължаваме да се надяваме, че по време на този процес лидерският опит и квалификацията на кандидати от развиващите се страни, особено от региона на Латинска Америка и Карибитте, ще бъдат признати, както подобава за тази важна позиция", заяви заместник-постоянният представител на Панама в ООН Рикардо Москосо на петъчното заседание на Съвета за сигурност. Панама е една от 10-те страни непостоянни членки на Съвета за сигурност, които са избрани за двугодишен мандат

В крайна сметка петте държави постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, които имат право на вето - Великобритания, Китай, Франция, Русия и САЩ, трябва да постигнат единодушие при избора на нов генерален секретар.

