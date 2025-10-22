Новият специален представител на генералния секретар на ООН за Кипър пристигна на средиземноморския остров

Сенегалският дипломат Касим Диан, който бе назначен за нов специален представител на генералния секретар на ООН за Кипър и ръководител на мироопазващите сили на ООН в Кипър (ЮНФИКИП / UNFICYP), пристигна днес на средиземноморския остров, за да встъпи официално в длъжност, съобщи „Сайпръс мейл“.

„За мен е чест и благодарност да бъда тук, в Кипър, като специален представител на Генералния секретар. Очаквам с нетърпение да работя с всички наши партньори“, каза при пристигането си Диан.

Дипломатът, който преди това е бил хуманитарен координатор на ООН в Мали, има над 25 години опит в международните отношения и системата на ООН. По време на кариерата си той е заемал длъжността директор на отдела за политически, мироопазващи, хуманитарни и човешки права в офиса на Генералния секретар до 2021 г. Преди това е работил в Камерун, Либерия и Пакистан.

Диан наследява на поста Колин Стюарт от Канада, който заемаше длъжността от 2021 г. и чийто мандат изтече през август 2025 г.