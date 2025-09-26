Реформата на ООН не е избор, а необходимост, каза премиерът Росен Желязков от трибуната на ООН

За да отговори ООН на предизвикателствата на нашето време, реформата не е избор, а необходимост. Това заяви днес премиерът Росен Желязков в речта си от трибуната на ООН.

Той каза, че България напълно подкрепя инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш UN80 за преразглеждане на мандатите, структурна реформа и по-ефективно използване на ресурсите на организацията.

Желязков изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран.

„Нуждаем се от по-справедливо разпределение в членството, едно допълнително непостоянно място, което да бъде разпределено на групата на Източна Европа, и ограничения върху злоупотребата с правото на вето“, заяви премиерът.

По думите му Общото събрание „трябва да остане сърцето на тази организация“. Росен Желязков говори също за конфликта в Украйна.

„Това не е просто европейски конфликт, той заплашва легитимността на Организацията на обединените нации“, каза той.

Според него е „напълно неприемливо държава основател на ООН и постоянен член в Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право“. „Единственият път към мира е ясен: суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост напълно възстановена“, заяви Желязков.

Войната в Близкия изток също бе засегната в словото на министър-председателя.

„България скърби за загубата на всеки невинен живот - както израелски, така и палестински“, каза той. „Не трябва да позволим тази трагедия да остави траен белег върху съвестта на човечеството“, добави българският премиер.

По думите му кризите в Близкия изток и Северна Африка са свързани и заплашват регионалната стабилност.

„Йемен е изправен пред глад и болести, Сирия се нуждае от всеобхватен диалог под егидата на ООН за демократичен преход, а Судан е на ръба на пропастта в условията на продължаващи сражения и масово разселване“, каза Желязков.

Той допълни, че България призовава за нова „регионална архитектура на сигурността, ръководена от ООН, основана на дипломацията, зачитането на суверенитета и дългосрочните инвестиции в мира и развитието“.