Подробно търсене

Реформата на ООН не е избор, а необходимост, каза премиерът Росен Желязков от трибуната на ООН

Анелия Пенкова
Реформата на ООН не е избор, а необходимост, каза премиерът Росен Желязков от трибуната на ООН
Реформата на ООН не е избор, а необходимост, каза премиерът Росен Желязков от трибуната на ООН
Премиерът Росен Желязков говори от трибуната на ООН. Снимка: Официалният сайт на ООН
Ню Йорк,  
26.09.2025 23:08
 (БТА)

За да отговори ООН на предизвикателствата на нашето време, реформата не е избор, а необходимост. Това заяви днес премиерът Росен Желязков в речта си от трибуната на ООН.

Той каза, че България напълно подкрепя инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш UN80 за преразглеждане на мандатите, структурна реформа и по-ефективно използване на ресурсите на организацията.

Желязков изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран.

„Нуждаем се от по-справедливо разпределение в членството, едно допълнително непостоянно място, което да бъде разпределено на групата на Източна Европа, и ограничения върху злоупотребата с правото на вето“, заяви премиерът.

По думите му Общото събрание „трябва да остане сърцето на тази организация“. Росен Желязков говори също за конфликта в Украйна.

„Това не е просто европейски конфликт, той заплашва легитимността на Организацията на обединените нации“, каза той.

Според него е „напълно неприемливо държава основател на ООН и постоянен член в Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право“. „Единственият път към мира е ясен: суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост напълно възстановена“, заяви Желязков.

Войната в Близкия изток също бе засегната в словото на министър-председателя.

„България скърби за загубата на всеки невинен живот - както израелски, така и палестински“, каза той. „Не трябва да позволим тази трагедия да остави траен белег върху съвестта на човечеството“, добави българският премиер.

По думите му кризите в Близкия изток и Северна Африка са свързани и заплашват регионалната стабилност.

„Йемен е изправен пред глад и болести, Сирия се нуждае от всеобхватен диалог под егидата на ООН за демократичен преход, а Судан е на ръба на пропастта в условията на продължаващи сражения и масово разселване“, каза Желязков.

Той допълни, че България призовава за нова „регионална архитектура на сигурността, ръководена от ООН, основана на дипломацията, зачитането на суверенитета и дългосрочните инвестиции в мира и развитието“.

/ИЦ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

26.09.2025 23:22

Премиерът Росен Желязков пред ООН: Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека

Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека, заяви днес от трибуната на ООН премиерът Росен Желязков. „Ние оставаме напълно ангажирани с изпълнението на Програмата за 2030 г. и нейните 17 Цели за устойчиво развитие“, каза

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:24 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация