Премиерът Росен Желязков пред ООН: Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека

site.btaПремиерът Росен Желязков пред ООН: Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека
Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека, заяви днес от трибуната на ООН премиерът Росен Желязков.
„Ние оставаме напълно ангажирани с изпълнението на Програмата за 2030 г. и нейните 17 Цели за устойчиво развитие“, каза Желязков.
Премиерът уточни, че „България последователно поддържа принципите на Организацията на обединените нации на регионално равнище, като активно участва в Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество“.
Акцент в речта на Желязков бе и интеграцията на Западните Балкани.
„България твърдо подкрепя европейската интеграция на Западните Балкани“, каза той и добави, че Черноморският регион остава „стратегически важен за европейската сигурност и енергийна устойчивост, а България работи за превръщането му в пространство на стабилност и устойчиво развитие“.
В края на речта си министър-председателят заяви: „Пътят пред нас е дълъг, но нашата решимост трябва да бъде непоколебима“.
По-рано в словото си Желязков говори също за войната в Украйна, конфликта в Близкия изток, като призова за незабавно спиране на огъня по отношение и на двата конфликта.
На тазгодишната сесия на ОС на ООН България е представена от премиера Росен Желязков, който е водач на делегацията. В нея влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
Освен 80 години от създаването на световната организация, през 2025 г. се навършват 70 години, откакто България е страна членка на ООН. Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за организиране на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.
/ИЦ/
