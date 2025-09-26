Подробно търсене
Премиерът Росен Желязков пред ООН: Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека

Анелия Пенкова
Премиерът Росен Желязков говори от трибуната на ООН. Снимка: AP/Pamela Smith
Ню Йорк,  
26.09.2025 23:22
 (БТА)

Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека, заяви днес от трибуната на ООН премиерът Росен Желязков.

„Ние оставаме напълно ангажирани с изпълнението на Програмата за 2030 г. и нейните 17 Цели за устойчиво развитие“, каза Желязков.

Премиерът уточни, че „България последователно поддържа принципите на Организацията на обединените нации на регионално равнище, като активно участва в Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество“.

Акцент в речта на Желязков бе и интеграцията на Западните Балкани.

„България твърдо подкрепя европейската интеграция на Западните Балкани“, каза той и добави, че Черноморският регион остава „стратегически важен за европейската сигурност и енергийна устойчивост, а България работи за превръщането му в пространство на стабилност и устойчиво развитие“.

В края на речта си министър-председателят заяви: „Пътят пред нас е дълъг, но нашата решимост трябва да бъде непоколебима“.

По-рано в словото си Желязков говори също за войната в Украйна, конфликта в Близкия изток, като призова за незабавно спиране на огъня по отношение и на двата конфликта.

На тазгодишната сесия на ОС на ООН България е представена от премиера Росен Желязков, който е водач на делегацията. В нея влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Освен 80 години от създаването на световната организация, през 2025 г. се навършват 70 години, откакто България е страна членка на ООН. Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за организиране на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.

/ИЦ/

