Честваме паметта на светата праведна Тавита и на светите мъченици Анастасий, Маркиан и Мартирий.

Тавита живяла през първи век в крайбрежния палестински град Йопия (днес Яфо, южен квартал на Тел Авив). Тя била ревностна християнка от първото поколение повярвали в Спасителя Христос. Вероятно е слушала лично Неговата проповед, а след това станала ученичка на апостолите. Името й, според книга "Деяния апостолски", означавало сърна. И тя с невинността на сърна и с истинска любов помагала на бедните, вдовиците и сираците, като даром тъчала и шиела дрехи за тях. Но се случило така, че Тавита се разболяла и умряла. И докато близките й подготвяли нейното погребение, станало известно, че апостол Петър е в близкия град Лида. Тогава двама пратеници отишли и помолили Петър да дойде в Йопия. Той веднага се отзовал и дошъл. Всички вдовици го наобиколили, плачели и показвали ризи и дрехи, които Тавита им направила. Петър, без да каже нищо, коленичил и горещо се помолил. И възкръсналият от мъртвите Христос Бог извършил чудото! Тавита се съживила и станала от смъртния си одър. Това веднага се разчуло из цяла Йопия и мнозина повярвали в Иисус Христос. Тавита живяла още доста години, като продължила да върши добри дела и милостиня. Умряла в дълбока старост.

Свети Анастасий бил родом от Аквилея в Северна Италия. По време на гоненията срещу християните при император Диоклетиан (284-305 г.) той бил в крайбрежния град Салона в Далмация (близо до днешния град Сплит). Анастасий доброволно се явил при мъчителите и смело изповядал вярата си в Иисус Христос като истински Бог и Творец на всичко. За тази своя твърдост във вярата той бил посечен с меч, а тялото му хвърлили в морето.

Една благочестива жена обаче се постарала да извади светите мощи от морето и те станали предмет на почит от вярващите. На гроба на светеца ставали много чудеса.

Светите Маркиан и Мартирий били секретари на Цариградския патриарх Павел Изповедник (паметта му е на 6 ноември) по времето еретика-арианин император Констанций Втори (337-361 г.). И двамата били отлично образовани и смели защитници на православната вяра. Когато патриархът отказал да се съгласи с арианското учение и бил заточен в Армения, където арианите го удавили, двамата му помощници останали верни и непоколебими в православното учение. Маркиан и Мартирий доказали това ясно, когато били заловени по заповед на императора. Те смело изповядали истинската вяра пред него и го изобличили за беззаконията му. Тогава било наредено да ги убият с меч.