Представители на КЗП и НАП разясниха в Хаджидимово правилата за въвеждането на еврото в България

Информационна среща, посветена на предстоящото въвеждане на еврото в България, се проведе в заседателната зала на Община Хаджидимово. В събитието участваха експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП), които представиха на гражданите основните правила, срокове и механизми за защита при прехода към единната европейска валута.

От Комисията за защита на потребителите информираха, че вече следят и глобяват търговци, които не са обозначили цените си и в лева и в евро или ги повишават без съществено основание. Главният инспектор от КЗП - Благоевград Никола Райков посочи, че от 8 октомври т.г. е изтекъл гратисният период, в който на търговците са се отправяли само предупреждения при нарушения. За улеснение както на клиентите, така и на продавачите, специалистите съветват по възможност да се плаща с евро или карти след 1 януари, тъй като в магазините ще връщат рестото в евро.

От НАП обобщиха, че всички декларации ще се подават във валутата, която е официална за съответната година, включително годишните отчети на предприятията и декларациите на физически лица. От 1 януари 2026 г. плащанията към държавата ще се извършват единствено в евро, а банковите сметки на гражданите ще бъдат автоматично превалутирани по официалния курс от 1,95583 лева за едно евро, без начисляване на такси. В срок от шест месеца след въвеждането на еврото банките и пощенските клонове в населени места без банков офис ще обменят левове безплатно, след което това ще се извършва само от Българската народна банка.

По време на срещата бе обсъден и въпросът за евентуално поскъпване на стоки и услуги. От КЗП призоваха гражданите да подават сигнали при съмнения за нелоялни търговски практики. Никола Райков подчерта, че средствата на хората са защитени, а обменът ще се извършва само по фиксирания курс, което изключва възможността за загуби. Той предупреди гражданите да не се доверяват на лица, предлагащи размяна на валута извън официалните институции.

Представителите на НАП и КЗП насърчиха гражданите да се информират от официалните интернет страници на двете институции, където са публикувани разяснения, телефони и електронни адреси за подаване на сигнали.