Подробно търсене

Има ръст на дребните кражби в магазините през първото полугодие, съобщава Асоциацията на търговците на нехранителни стоки

Христо Воденов
Има ръст на дребните кражби в магазините през първото полугодие, съобщава Асоциацията на търговците на нехранителни стоки
Има ръст на дребните кражби в магазините през първото полугодие, съобщава Асоциацията на търговците на нехранителни стоки
Изображение: АТНС
София,  
28.10.2025 11:04
 (БТА)

Големите вериги у нас отчитат ръст на дребните кражби през първото полугодие на 2025 г. спрямо първото полугодие на 2024 г., показва проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС), получено в БТА.

Най-сериозно увеличение има при спортните стоки (100 процента) и строителните хипермаркети (60 на сто), При книгите, мебелите и стоките за дома увеличението е около 20 на сто, посочват от АТНС.  

Дребните кражби в магазините нарастват рязко през 2025 г., като всички участници в проучването потвърждават отрицателната тенденция. Във всеки сектор на нехранителната търговия – от строителни и мебелни магазини до книжарници и спортни вериги – се отчита увеличение, а при част от тях ръстът е двоен спрямо миналата година.

Проучването обхваща представители на български и международни вериги с над 100 търговски обекта в 13 областни града, които общо наемат повече от 3000 служители. Всички те инвестират между 70 000 и 600 000 лева годишно в системи и персонал за предотвратяване на кражби.

Променя се и профилът на извършителите. Отчитат се повече кражби от непълнолетни и малолетни лица, а в някои случаи – и от чужди граждани. Освен това крадците стават все по-находчиви и използват нови методи за заобикаляне на охранителни системи. Нараства и стойността на откраднатото. Проучването показва, че сигналите до институциите са единични. Според търговците подаването на жалби често няма реален ефект, което ги демотивира да съобщават за кражби.

АТНС вече обсъжда с представители на МВР нови методи за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват търговците и органите на реда при кражбите. Сред предложенията са повече и по-качествени средства за видеонаблюдение, създаване на вътрешни екипи за проследяване на кражбите, засилване на взаимодействието между търговците и МВР, както и регулаторни промени. Обсъжда се и внедряването на интелигентно видеонаблюдение с лицево разпознаване и разпознаване на жестове, с достъп единствено за органите на МВР и възможност за връзка с търговците. Ще се търси и становището на Комисията за защита на личните данни за изпълнение на изискванията на законодателството за защита на данните. Предложенията бяха обсъдени и на кръгла маса, организирана от МВР по повод сигурността в търговските обекти.

"Наблюдава се притеснителен ръст на кражбите в цялата страна, независимо от типа търговски обект. Извършителите са професионални крадци, които действат в мрежа. Тревожното е, че все по-често става дума за млади хора или родители с малки деца. Това е социален сигнал, не просто търговски проблем. Институциите и бизнесът трябва да работят заедно по конкретни решения", коментира Галин Попов, председател на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС). Според проучване на АТНС от ноември 2024 г. най-много са регистрираните кражби в търговските центрове и в големите градове (по 40 на сто всеки), а най-малко – в малки населени места (20 на сто).

 Тенденцията  за увеличаване на кражбите се запазва и през първите 6 месеца на 2025 г., както и през 2024 година, отчита асоциацията.

/ЕС/

Свързани новини

06.11.2024 13:28

Ръст от над сто процента в обем и стойност регистрират "дребните" кражби у нас, отчитат търговци

Ръст от над сто процента в обем и стойност регистрират т. нар. "дребни" кражби у нас. Това показва неформално проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) сред 100 магазина за строителни материали, мебели и декорация, спортни
15.11.2023 20:05

Борбата срещу нелегалния внос от Турция ще е водещ приоритет за членовете на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки през 2024 г.

Два са водещите приоритета на членовете на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) през 2024 г. На първо място това е подготовката на дружествата за членството на България в еврозоната. Вторият акцент ще падне върху нелегалния внос на
21.01.2022 13:07

Търговците на нехранителни стоки искат преразглеждане на някои изисквания за "зеления сертификат"

IF 13:08:31 21-01-2022 ES1304IF.025 търговци на нехранителни стоки - "зелен сертификат" - проблеми Търговците на нехранителни стоки искат преразглеждане на някои изисквания за "зеления сертификат" София, 21 януари /Екатерина Тотева, БТА/ в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:38 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация