Има ръст на дребните кражби в магазините през първото полугодие, съобщава Асоциацията на търговците на нехранителни стоки

Големите вериги у нас отчитат ръст на дребните кражби през първото полугодие на 2025 г. спрямо първото полугодие на 2024 г., показва проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС), получено в БТА.

Най-сериозно увеличение има при спортните стоки (100 процента) и строителните хипермаркети (60 на сто), При книгите, мебелите и стоките за дома увеличението е около 20 на сто, посочват от АТНС.

Дребните кражби в магазините нарастват рязко през 2025 г., като всички участници в проучването потвърждават отрицателната тенденция. Във всеки сектор на нехранителната търговия – от строителни и мебелни магазини до книжарници и спортни вериги – се отчита увеличение, а при част от тях ръстът е двоен спрямо миналата година.

Проучването обхваща представители на български и международни вериги с над 100 търговски обекта в 13 областни града, които общо наемат повече от 3000 служители. Всички те инвестират между 70 000 и 600 000 лева годишно в системи и персонал за предотвратяване на кражби.

Променя се и профилът на извършителите. Отчитат се повече кражби от непълнолетни и малолетни лица, а в някои случаи – и от чужди граждани. Освен това крадците стават все по-находчиви и използват нови методи за заобикаляне на охранителни системи. Нараства и стойността на откраднатото. Проучването показва, че сигналите до институциите са единични. Според търговците подаването на жалби често няма реален ефект, което ги демотивира да съобщават за кражби.

АТНС вече обсъжда с представители на МВР нови методи за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват търговците и органите на реда при кражбите. Сред предложенията са повече и по-качествени средства за видеонаблюдение, създаване на вътрешни екипи за проследяване на кражбите, засилване на взаимодействието между търговците и МВР, както и регулаторни промени. Обсъжда се и внедряването на интелигентно видеонаблюдение с лицево разпознаване и разпознаване на жестове, с достъп единствено за органите на МВР и възможност за връзка с търговците. Ще се търси и становището на Комисията за защита на личните данни за изпълнение на изискванията на законодателството за защита на данните. Предложенията бяха обсъдени и на кръгла маса, организирана от МВР по повод сигурността в търговските обекти.

"Наблюдава се притеснителен ръст на кражбите в цялата страна, независимо от типа търговски обект. Извършителите са професионални крадци, които действат в мрежа. Тревожното е, че все по-често става дума за млади хора или родители с малки деца. Това е социален сигнал, не просто търговски проблем. Институциите и бизнесът трябва да работят заедно по конкретни решения", коментира Галин Попов, председател на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС). Според проучване на АТНС от ноември 2024 г. най-много са регистрираните кражби в търговските центрове и в големите градове (по 40 на сто всеки), а най-малко – в малки населени места (20 на сто).

Тенденцията за увеличаване на кражбите се запазва и през първите 6 месеца на 2025 г., както и през 2024 година, отчита асоциацията.