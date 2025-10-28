Руска атака с дронове повреди газови съоръжения в Полтавска област

Атака с руски дронове през изминалата нощ нанесе щети на газови съоръжения в украинската Полтавска област, съобщи ръководителят на държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз", цитиран от Интерфакс-Украйна.

Русия нанася удари по украинския енергиен сектор вече няколко поредни зими, откакто започна войната, но тази година Москва фокусира атаките си върху газови съоръжения, посочва Ройтерс.