Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
В Белово отбелязват 100-годишнината на храма "Света Троица"
Снимка: кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Белово,  
25.10.2025 07:15
 (БТА)

В Белово отбелязват 100-годишнината от изграждането на православния храм "Света Троица", съобщиха организаторите от църковното настоятелство.

По повод празника архиерейска света литургия ще отслужи Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Пловдивския митрополит.

Църквата е построена с дарения от жителите на Белово, а архивът ѝ съхранява много лични истории и богат снимков материал.

Тези документи са предоставени на Историческия музей в града и са подредени в специално издание за вековния юбилей на църквата.

Директорът на културната институция Севдалина Попова каза за БТА, че проучването на целия запазен архив е продължило една година. Книгата представя вярата, упоритостта и мечтата на беловци да имат свой храм. В деня на празника тя ще бъде представена за първи път пред почитателите на историческите хроники, посочи Попова. Това е петата книга от поредицата "Беловският ХХ век", която музеят издава.

/ВБ/

Списание ЛИК

Към 07:53 на 25.10.2025 Новините от днес

