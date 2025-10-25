В Белово отбелязват 100-годишнината на храма "Света Троица"

В Белово отбелязват 100-годишнината от изграждането на православния храм "Света Троица", съобщиха организаторите от църковното настоятелство.

По повод празника архиерейска света литургия ще отслужи Белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Пловдивския митрополит.

Църквата е построена с дарения от жителите на Белово, а архивът ѝ съхранява много лични истории и богат снимков материал.

Тези документи са предоставени на Историческия музей в града и са подредени в специално издание за вековния юбилей на църквата.

Директорът на културната институция Севдалина Попова каза за БТА, че проучването на целия запазен архив е продължило една година. Книгата представя вярата, упоритостта и мечтата на беловци да имат свой храм. В деня на празника тя ще бъде представена за първи път пред почитателите на историческите хроники, посочи Попова. Това е петата книга от поредицата "Беловският ХХ век", която музеят издава.