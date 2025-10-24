site.btaШарл Льоклер беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1
Шарл Льоклер беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1. Пилотът на Ферари направи най-добра обиколка на пистата "Аутодрономо Ерманос Родригес" за 1:18.380 минути.
Льоклер изпревари с 0.107 секунди Кими Антонели отбора на Мерцедес. Трети се нареди Нико Хулкенберг (Заубер), който изостана на 0.380 секунди.
Лидерът в генералното класиране при пилотите Оскар Пиастри с Макларън е на четвъртата позиция, а веднага след него са съответно Габриел Бартолето и Арвид Линдблад.
Ландо Норис и Макс Ферстапен, които също имат шансове за титлата, наблюдаваха от бокса, защото девет новобранци участваха в петъчната сесия.
Втората свободна тренировка в Мексико е през нощта в събота българско време.
/ГК/
