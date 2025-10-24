Локомотив София направи равенство с пловдивския Локомотив в драматичен мач от Първа лига

Мач от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

Локомотив София - Локомотив Пловдив 2:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Лукас Риан 22, 1:1 Анте Аралица 68, 2:1 Кауе Карузо 77

жълти картони: Реян Даскалов, Божидар Кацаров, Анте Аралица (Локомотив София), Жулиен Лами, Хуан Переа, Ивайло Иванов, Лукас Риян (Локомотив Пловдив)

главен съдия: Валентин Железов

стадион "Локомотив"

състави

Локомотив София: Александър Любенов, Ангел Лясков, Божидар Кацаров (67-Кауе Карузо), Ерол Дост, Георги Минчев, Красимир Станоев (82-Красимир Милошев), Луан Аугусто (45-Анте Аралица), Патрик-Габриел Галчев (45-Джуниет Али), Реян Даскалов (25-Райън Бидунга), Садио Дембеле, Спас Делев

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Енцо Еспиноса, Лукас Риан, Мартин Русков, Николай Николаев (63-Адриан Кова), Ефе Али (86-Крист Лонгвил), Ивайло Иванов (78-Франсиско Политино), Каталин Иту, Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами (86-Аксел Велев), Хуан Переа

Локомотив София завърши наравно 2:2 у дома срещу Локомотив Пловдив в драматичен двубой от 13-ия кръг в Първа лига. Столичани нямат успех от 10 август насам и са в серия от девет поредни мача без победа.

Гостите имаха първата сериозна възможност за реализиране на гол, но Хуан Переа от чиста позиция би във вратаря Александър Любенов.

"Черно-белите" поведоха в резултата в 22-ата минута. Тогава Ивайло Иванов центрира от ъглов удар, а Лукас Риан се разписа във вратата на домакините.

Три минути след това "червено-черните" извършиха принудителна смяна, като Реян Даскалов получи контузия и отстъпи мястото си на Райън Бидунга.

Малко след това удар на Спас Делев се отби в страничната греда на вратата на пловдивчани. В 36-ата минута отново страничният стълб помогна на гостите след опит за гол на Божидар Кацаров.

След почивката натискът на столичани даде резултат и те достигнаха до обрат. В 68-ата минута Анте Аралица беше изведен от Делев и изравни резултата срещу бившия си отбор.

Локомотив София обърна развоя на събитията в двубоя в 77-ата минута, когато Джуниет Али центрира отдясно, а Кауе Карузо продължи топката във вратата, пазена от Милосавлиевич.

Драматичната развръзка дойде в допълнителното време. В третата минута на допълнителното време Спас Делев игра с ръка в наказателното поле и главният съдия Валентин Железов отсъди дузпа след намесата на ВАР. Ударът на Парвиз Умарбаев от бялата точка беше спасен от Любенов, но при добавката резервата Адриан Кова отблизо изравни за крайното 2:2. Ситуацията отново беше прегледана подробно от видео асистент реферите, а попадението остана, след като Кова не беше извършил нарушение при изпълнението на 11-метровия наказателен удар.

Отборът от София има 13 точки на девето място в класирането, докато пловдивчани са на трета позиция в Първа лига с 24 пункта.