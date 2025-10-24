Подробно търсене

Когато отборът няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността, заяви наставникът на Локомотив София Станислав Генчев

Асен Даскалов
Когато отборът няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността, заяви наставникът на Локомотив София Станислав Генчев
Когато отборът няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността, заяви наставникът на Локомотив София Станислав Генчев
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
24.10.2025 22:34
 (БТА)

Изказвания след двубоя от 13-ия кръг в Първа лига между Локомотив София и Локомотив Пловдив (2:2):

Станислав Генчев (треньор на Локомотив София):

"Не започнахме по най-добрия начин и получихме попадение от статично положение. Изключително неприятно е да получиш такъв гол. Поздравявам футболистите за характера. 

Локомотив Пловдив има добри резултати. Всички желаехме победата, защото серията ни без успех е голяма, неприятно е.

Важно е присъствието на Анте Аралица. Голмайстор от миналото първенство е и другите му имат доверие. През втората част бяхме принудени да рискуваме и променихме системата. Това ни донесе необходимата свежест в нападение и ще помислим за различни варианти как да използваме потенциала, който имаме. Най-добрите ни футболисти може би са в атака.

Говорили сме с ръководството, показват подкрепа. Когато един отбор няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността."

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:12 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация