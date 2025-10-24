Когато отборът няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността, заяви наставникът на Локомотив София Станислав Генчев

Изказвания след двубоя от 13-ия кръг в Първа лига между Локомотив София и Локомотив Пловдив (2:2):

Станислав Генчев (треньор на Локомотив София):

"Не започнахме по най-добрия начин и получихме попадение от статично положение. Изключително неприятно е да получиш такъв гол. Поздравявам футболистите за характера.

Локомотив Пловдив има добри резултати. Всички желаехме победата, защото серията ни без успех е голяма, неприятно е.

Важно е присъствието на Анте Аралица. Голмайстор от миналото първенство е и другите му имат доверие. През втората част бяхме принудени да рискуваме и променихме системата. Това ни донесе необходимата свежест в нападение и ще помислим за различни варианти как да използваме потенциала, който имаме. Най-добрите ни футболисти може би са в атака.

Говорили сме с ръководството, показват подкрепа. Когато един отбор няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността."