С концерт възпитаници на Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата“ отбелязаха 96 години от рождението на своя патрон Йордан Радичков

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
В концерта участваха над 200 деца от първи до 12 клас. Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Монтана,  
24.10.2025 21:52
С концерт късно тази вечер възпитаниците на Обединен детски комплекс (ОДК) „Ние, врабчетата“ – Монтана отбелязаха 96-ата годишнина от рождението на своя патрон Йордан Радичков, автор на детската книга „Ние, врабчетата“.

На концерта, посветен и на Деня на народните будители 1 ноември, бяха представени народни танци, модерни танци, народни и естрадни песни. В него участваха над 200 деца от първи до 12 клас. В паузите между изпълненията бяха прочетени мисли на Йордан Радичков и на известни български будители.

Йордан Радичков е роден и израснал в село Калиманица до Монтана, което днес не съществува, тъй като е останало на дъното на язовир „Огоста“ при построяването му преди около 45 години. Приживе Радичков, който е номиниран два пъти за Нобелова награда за литература, а творчеството му е преведено на над 50 езика, неведнъж заявява, че черпи вдъхновение и сюжети за творчеството си от „прекрасния български северозапад“. Всяка година по повод рождения ден на Радичков на 24 октомври общините Монтана и Берковица организират Радичкови дни с богата културна програма – представяния на книги, изложби с картини и пластики по творчеството на Радичков, литературни четения, детски празници на книгата и т.н.  

