Предложения за подобряване на градската среда, транспортното обслужване и инфраструктурата ще разгледа Столичният общински съвет

Предложения, насочени към подобряване на градската среда, транспортното обслужване и инфраструктурата в София ще разгледа на днешното си заседание Столичният общински съвет (СОС). Това е записано в дневния ред, публикуван в сайта на Столичната община.

Сред тези предложения са откриване на нова автобусна линия до квартал „Малинова долина“, отпускане на средства за оборудване на детски градини в район „Младост“, поставяне на паметник на футболиста Георги Соколов – Соколето, както и актуализация на бюджета на Столична община.

Като първа точка в дневния ред на СОС е включено предложение на кмета на София Васил Терзиев за актуализация на бюджета. С промените се предвижда пренасочване на близо 40 млн. лева от капиталовата програма към приоритетни и готови за изпълнение проекти в сферите на образованието, водоснабдяването, здравеопазването и културата. „С тази актуализация не просто усвояваме средства, а ги влагаме там, където биха придали най-голяма добавена стойност за гражданите“, посочва Терзиев. Част от средствата ще бъдат използвани за ускоряване на строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища, в подкрепа на целта „нула деца без място в детска градина“.

Общинските съветници ще обсъдят и определянето на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община за 2026 г. и утвърждаване на Единна методика за автоматично индексиране на цените за таксиметров превоз. На комисия по транспорт съветниците и таксиметровите превозвачи се обединиха около предложение за увеличение на тарифите с 18,6 процента, изчислено по нова методика, която ще въведе ежегоден, прозрачен механизъм за актуализация на цените.

Общинските съветници ще гласуват и отпускане на над 25 000 лева от Специализирания общински приватизационен фонд за оборудването на две нови детски градини в район „Младост“ – ДГ № 202 и пристройката към ДГ № 75 „Сърчице“. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на мебели, кухненско и офис оборудване, необходимо за нормалното функциониране на новите групи от учебната 2025/2026 година.

На заседанието ще бъде разгледано и предложението за поставяне на паметник на футболиста Георги Соколов – Соколето в квартал „Иван Вазов“. Идеята е на Инициативен граждански комитет, а вносители са кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и общинските съветници Бонка Василева, Вили Лилков и Антон Койчев. Паметникът ще бъде разположен в градинката между колелото на трамваите на ул. „Краище“ и алеята към подлеза на пазар „Иван Вазов“.

С предложение на зам.-кмета по транспорт Виктор Чаушев, кмета на район „Студентски“ Петко Горанов и общинския съветник от "Продължаваме промяната – Демократична България" Симеон Ставрев се предлага създаване на автобусна линия № 97, която да обслужва квартал „Малинова долина“. Новият маршрут ще свързва метростанция „Фр. Ж. Кюри“ с основните улици и булеварди в района – „Г. М. Димитров“, „Симеоновско шосе“, „Проф. Иван Странски“, „Проф. Живко Сталев“ и „Георги Русев“. Линията трябва да бъде пусната в експлоатация не по-късно от 1 декември.

Доклад със същите предложения е внесен и от общинските съветници Андрей Зографски, Гергин Борисов от "Спаси София". Тяхното предложение ще се гледа за втори път от СОС, след като през февруари то не беше подкрепено от общинските съветници.