Девет души загинаха, а петима бяха ранени при взрив в руски завод

Владимир Сахатчиев
Изображение: БТА
Москва,  
23.10.2025 05:35
 (БТА)
Най-малко девет души загинаха, а петима бяха ранени при взрив в руския град Копейск в района на планината Урал, предаде ТАСС, като се позова на губернатора на Челябинска област Алексей Текслер.

Според някои съобщения във фабриката е влетял дрон, но засега информацията не може да бъде потвърдена.

В поста си в Телеграм Текслер не уточни за какъв завод става дума. По данни на местни медии там се произвеждат боеприпаси за руската армия.

Копейск е на около 2000 км от Украйна и се намира близо до границата на Русия с Казахстан.

След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Киев все повече започна да използва дронове, за да нанася удари по заводи и енегийни съоръжения в съседната страна, отбелязва ДПА.

Украинското разузнаване, от своя страна, извършва саботажни акции в руските оръжейни предприятия.

 

 

/ВС/

Към 06:46 на 23.10.2025 Новините от днес

