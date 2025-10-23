Общински съвет – Елхово ще обсъжда нова наредба за обществения ред и промени в общинския бюджет

Актуализация на бюджета на община Елхово за 2025 г. и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветливия вид на населените места ще обсъжда на днешното си заседание Общински съвет – Елхово. Съветниците ще се съберат за своето 25-о редовно заседание. Те ще разгледат 21 точки, според предварителния дневен ред, публикуван на сайта на местната администрация.

Сред предложенията, внесени от кмета на общината Петър Гендов, са изменения в няколко действащи общински наредби – за общинските пътища, зелената система и изпълнението на заповеди за премахване на незаконни строежи. Включени са и предложения за отмяна на досегашните наредби за чистотата и за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Предложени са и изменения в наредбата за условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

Предстои съветниците повторно да разгледат предложение за промяна на собствеността от публична в частна на общински поземлени имоти в землището на село Стройно. Промяната е във връзка с инвестиционно намерение на „Соларион“ ЕООД за изграждане на енергиен обект от възобновяеми източници. Имотите в местността Черният мост са загубили предназначението си съгласно Закона за общинската собственост, тъй като вече не се използват за транспортен достъп, се посочва в предложението.

Съветниците ще трябва и да решат дали Общината да предостави автомобил на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” в Елхово. Искането от общинската болница е продиктувано от необходимостта от 24-часов транспорт, както за дежурните по график в извънработно време лекари и медицински специалисти, така и за транспортиране на пациенти на хемодиализа. Сегашният автопарк на болницата е остарял, амортизиран и ненадежден, пише в предложението.