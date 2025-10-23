Премиерът Росен Желязков ще участва в заседанието на Европейския съвет в Брюксел

Премиерът Росен Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. Лидерите на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят подкрепата за Украйна, европейската отбрана, последните събития в Близкия изток и други теми от общоевропейския дневен ред.

По време на заседанието се очаква да бъдат коментирани конкретни стъпки за засилване на подкрепата за Украйна и на натиска върху Русия, включително и финансовата подкрепа за украинската страна през следващите години, като ще се разгледат възможностите за използването на замразените руски активи.

Последните събития в Близкия изток, включително резултатите от срещата на върха за мир в Шарм еш-Шейх, освобождаването на всички заложници и първоначалните фази на предложението на президента Тръмп за мир в Газа също ще бъдат във фокуса на срещата. Държавните и правителствени ръководители ще разгледат въпроса как ЕС може да подкрепи текущите усилия за справедлив и траен мир и възстановяването на Газа.

Ще се търсят и конкретни решения по проектите за развитие на отбранителните способности на държавите членки и за тяхното управление. В бързо променящия се геополитически контекст, ЕС предприе решителни действия за засилване на отбранителния капацитет и за увеличаване на разходите, включително чрез плана „ReArm Europe“/„Defence Readiness 2030“ и инструмента SAFE.

На вниманието на лидерите на ЕС ще бъдат още темите за миграцията, конкурентоспособността и жилищното настаняване.

Лидери на 19 страни от Европейския съюз призоваха в сряда в писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кощаза за съществена промяна на курса на Съюза. Сред подписалите го лидери са германският канцлер Фридрих Мерц, премиерът на Италия Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон.

В него лидерите говорят за повишаване на икономическата конкурентоспособност, призовават за модернизиране на законодателството в областта на конкуренцията, за ускоряване на европейско ниво на контрола върху сливанията и на процедурите за отпускане на държавна помощ. Лидерите призовават и за „систематичен преглед на всички регулации на ЕС, за да се идентифицират онези правила, които са „излишни, прекомерни или небалансирани".