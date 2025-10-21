Ройтерс: В писмо до Антонио Коща лидерите на 19 страни от ЕС призовават за съществена промяна на курса на ЕС

site.btaРойтерс: В писмо до Антонио Коща лидерите на 19 страни от ЕС призовават за съществена промяна на курса на ЕС
Лидери на 19 страни от Европейския съюз призоваха за съществена промяна на курса на ЕС, предаде Ройтерс.
Призивът беше отправен в общо писмо, адресирано до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с което Ройтерс се е запознал. Писмото е било пратено преди срещата на върха на ЕС, която ще се състои в четвъртък. Сред подписалите го лидери са германският канцлер Фридрих Мерц, италианската премиерка Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон.
„Искаме да запазим Европейския съюз заради това, което той представлява - свобода, сигурност и просперитет. За да постигнем това, трябва да променим курса му. Не само малко, а съществено“, се казва в писмото.
В него лидерите говорят за повишаване на икономическата конкурентоспособност на ЕС, призовават за модернизиране на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, за ускоряване на европейско ниво на контрола върху сливанията и на процедурите за отпускане на държавна помощ. Лидерите призовават и за „систематичен преглед на всички регулации на ЕС, за да се идентифицират онези правила, които са „излишни, прекомерни или небалансирани.
