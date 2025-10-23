Подробно търсене

Художникът Атанас Мацурев тръгва на вътрешно пътешествие в „Средата на лятото“

Художникът Атанас Мацурев тръгва на вътрешно пътешествие в „Средата на лятото“
Художникът Атанас Мацурев тръгва на вътрешно пътешествие в „Средата на лятото“
Художникът Атанас Мацурев тръгва на вътрешно пътешествие в „Средата на лятото“. Снимка: Галерия „Нюанс“
София,  
23.10.2025 07:20
 (БТА)

Атанас Мацурев отбелязва 50 години от рождението си и 30 години творческа дейност с изложбата „Средата на лятото“. Тя може да бъде разгледана от 22 октомври до 9 ноември в столичната  галерия „Нюанс“, съобщават домакините.

По думите на екипа това е не просто равносметка, а пътуване през времето, в което художникът отново се връща към своите теми, цветове и усещания – към светлината, която съпътства всяка негова картина. В експозицията са събрани различни техники – акварел, монотипия, суха игла, сепия, сребърна игла, и молив.

„Юбилейната изложба е свидетелство за един последователен и искрен творчески път, за вярност към изкуството. Тя е празник на светлината, на традицията и на онзи тих лиризъм, който отличава Атанас Мацурев като един от най-ярките ни съвременни художници“, казват домакините.

Атанас Мацурев е роден през 1975 г. в Банско. Самоук художник, който от края на 90-те живее и работи в София. Наричан е акварелист, реалист, магически реалист. Член е на American Watercolor Society (AWS) и на International Masters of Watercolor Alliance (IMWA), като представлява България в международния съюз.

Автор е на над 20 самостоятелни изложби в България и чужбина. Мацурев е отличаван в редица международни форуми и участва активно в изложби и биеналета по света. Неговото изкуство се определя от критиците като поезия на светлината и тишината – пространства, в които зрителят се среща със собственото си усещане за време и мяра.

/ВСР

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

26.09.2024 17:01

Третото издание на Международното акварелно биенале ще се проведе от 2 до 20 октомври

Третото издание на Международното акварелно биенале ще се проведе от 2 до 20 октомври, съобщават домакините от галерия „Нюанс“. Тази изложба събира 14 художници от седем държави - Австралия, България, Италия, Молдова, Русия, Тайван и Швеция. „Всеки
05.01.2024 18:00

Галерия „Нюанс“ празнува рожден ден с колективна изложба

Колективна изложба, посветена на десетгодишнината на галерия „Нюанс“, ще бъде открита на 9 януари. Експозицията може да бъде разгледана до 11 февруари, съобщават организаторите.  „Освен да отбележи рождения ни ден, експозицията има за цел да отдаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:16 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация