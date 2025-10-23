Художникът Атанас Мацурев тръгва на вътрешно пътешествие в „Средата на лятото“

Атанас Мацурев отбелязва 50 години от рождението си и 30 години творческа дейност с изложбата „Средата на лятото“. Тя може да бъде разгледана от 22 октомври до 9 ноември в столичната галерия „Нюанс“, съобщават домакините.

По думите на екипа това е не просто равносметка, а пътуване през времето, в което художникът отново се връща към своите теми, цветове и усещания – към светлината, която съпътства всяка негова картина. В експозицията са събрани различни техники – акварел, монотипия, суха игла, сепия, сребърна игла, и молив.

„Юбилейната изложба е свидетелство за един последователен и искрен творчески път, за вярност към изкуството. Тя е празник на светлината, на традицията и на онзи тих лиризъм, който отличава Атанас Мацурев като един от най-ярките ни съвременни художници“, казват домакините.

Атанас Мацурев е роден през 1975 г. в Банско. Самоук художник, който от края на 90-те живее и работи в София. Наричан е акварелист, реалист, магически реалист. Член е на American Watercolor Society (AWS) и на International Masters of Watercolor Alliance (IMWA), като представлява България в международния съюз.

Автор е на над 20 самостоятелни изложби в България и чужбина. Мацурев е отличаван в редица международни форуми и участва активно в изложби и биеналета по света. Неговото изкуство се определя от критиците като поезия на светлината и тишината – пространства, в които зрителят се среща със собственото си усещане за време и мяра.

