Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Долна баня, Долни чифлик, Перущица и Стамболово

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Долна баня, Долни чифлик, Перущица и Стамболово.

Срещите ще започнат в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Долна баня и Долни чифлик - в местните общини, в Перущица в НЧ "Просвета", пл. "27 Априлий", а в Стамболово в съветническа зала в Общинска администрация.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.