Ограничава се движението на магистрала „Хемус“ в посока Варна в участъка от 30-и до 47-ми километър за неотложен ремонт

Днес от 7:00 ч. до 17:00 ч. за неотложни ремонтни дейности на пътната настилка на моста при 35-и км се ограничава движението в посока Варна в участъка от 30-и до 47-и км на магистрала „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Целта е повишаване безопасността на движение по съоръжението през зимните месеци. Трафикът ще се пренасочва по обходен път от пътен възел „Витинска река“, по път I-1 София – Ботевград, път II-17 до пътен възел „Ботевград“ при 47-и км, където автомобилите ще се връщат на магистралата.

От 13:00 ч. днес до 13:00 ч. на 24 октомври движението при 47-и км на АМ „Хемус“ в посока София ще е в изпреварващата лента. Временната промяна в организацията е за ремонт на асфалтовата настилка по трасето в района на Ботевград, като при изпълнение на дейностите ще е ограничено преминаването в активната лента.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство. Оттам уточняват, че ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Тази седмица започна и превантивен ремонт в платното за София на 7-километров участък от магистрала „Хемус“ между 23-и и 30-и километър.