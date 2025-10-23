Филм разказва за 18-годишна състезателка по спортни танци, въвлечена в света на наркотиците

Подробно търсене

Късометражен филм разказва историята на 18-годишната състезателка по спортни танци Анджелика, визия – екип
23.10.2025 07:30
Късометражният филм Fallaway проследява историята на 18-годишната състезателка по спортни танци Анджелика. Тя е скромно, добро и отговорно момиче, както и амбициозен спортист с над 10-годишна успешна кариера в танците, разказват от екипа на филма.

Анджелика случайно се запознава с наркозависимия музикант Дамян, в когото се влюбва и е въвлечена в спиралата на наркотиците. В крайна сметка, заради своя грешен избор, тя проваля живота и кариерата си. Филмът представя една лична история, доказваща нагледно, че започне ли се веднъж с наркотичните вещества, дори и с най-леките, изходът може да бъде пагубен, коментират от екипа.

Участват актьорите Дарин Ангелов и Стелиан Радев, както и деветкратните шампиони на България по спортни танци - Емили Влайкова и Деян Влайков. Режисьор е Мартина Троанска. Продуцент е „Албион филмс“, а консултанти са специалисти по отношение на наркозависимостите. Филмът е одобрен и подкрепен от МОН за излъчване в училищата от гимназиален етап. 

На 23 октомври ще има прожекция на филма и дискусия с гимназисти от училище „Дорис Тенеди”, с участието на актьорския състав и креативния екип. Министерството на образованието и науката се ангажира с разпространението на филма в училищата в страната посредством регионалните управления на образованието. 

