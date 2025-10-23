Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Единадесетгодишно момче е пострадало при инцидент със срутен зид в село Гюльовца, община Несебър
снимка: Галя Тенева/БТА, архив
23.10.2025 08:37
 (БТА)

Единадесетгодишно момче е пострадало при инцидент в село Гюльовца, община Несебър, след като върху него паднали части от тухлен зид, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД н МВР)– Бургас.

Сигнал е подаден около 15:49 ч. вчера в Районно управление – Несебър. При извършената проверка е установено, че 42-годишен собственик на имот на улица "Апостол войвода" №12 е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка.

По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното дете. Момчето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от ОД на МВР.

