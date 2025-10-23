Увеличение на броя на децата в училищата и детските градини в Иваново през последната година отчитат от местната администрация

Децата в училищата и детските градини в Иваново през последната година са се увеличили, се посочва в информация за образованието на територията на общината за 2025 година, която предстои да разгледа местният Общински съвет. Това съобщи за БТА неговият председател Мариян Драшков.

Според докладната записка на кмета на Иваново Георги Миланов, публикувана на страницата в интернет на местната администрация, учебната 2024/ 2025 година в трите основни училища в общината са започнали 142 ученици. По 19 са били те в училищата „Никола Йонков Вапцаров“ в Иваново и „Васил Левски“ в Тръстеник, а в „Христо Ботев“ в Щръклево – 104. В началото на новата учебна година учениците на територията на общината са 156, посочва още кметът на Иваново Георги Миланов. Предходната учебна година в основната сграда на детска градина „Ален Мак“ в Иваново и в петте ѝ филиала в селата Щръклево, Пиргово, Тръстеник, Сваленик и Красен са започнали 120 деца. Към 31 май тази година те са били 137, от които 19 са постъпили в първи клас, а към 15 септември за учебната 2025/2026 година записаните деца са 128.

На днешното си заседание общинският съвет в Иваново предстои да приеме и Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2026 г., включваща и Културен календар за предстоящата година. Според докладната на кмета Георги Миланов читалищата в общината са 13. Освен традиционни празници през 2016 г. те планират да отбележат с разнообразни инициативи годишнини от рождението на Христо Ботев, Тодор Каблешков, Стоян Михайловски, Георги Данаилов, Пейо Яворов, ще бъдат почетени Васил Левски, Гео Милев, Никола Вапцаров, Петко Рачев Славейков, Димчо Дебелянов, Димитър Талев, Евтим Евтимов, Ангел Каралийчев, Христофор Колумб, Ерих Кестнер, Астрид Лингрен и др.

Създаване на Общински фонд „Култура“ и приемане на правилник за неговата работа предстои също да разгледа на днешното си заседание Общинския съвет в Иваново по предложение на заместник-кмета Пламен Дончев. Той предлага и продажба на поземлен имот, одобрен със заповед на областния управител на Русе от 2008 година, в местността „Одяланика/Капаклийка“ в землището на с. Пиргово на собственика на построените върху имота сгради за 4293 лева или 2194,98 евро.

Общинските съветници в Иваново предстои да разгледат и гласуват също Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност, както и задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабелна линия в изкоп от новоизграден трафопост в поземлен имот.

Общинският съвет днес ще обсъди и възможността за кандидатстване на Община Иваново по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г., финансирана от Министерство на младежта и спорта, за изграждане на баскетболно игрище и съблекалня към стадиона в Пиргово.

Съветниците ще разгледат още предложението на кмета Георги Миланов за допълване на списъка за капиталови разходи и изменение на Бюджета на Община Иваново за 2025 г. Целта е икономисани средства от ремонта на читалище „Просвета“ в Кошов да бъдат разпределени за ремонт на улица „Искър“ в село Мечка, възстановяване и ремонт на пропаднала улица в Тръстеник. Ще бъде гласувано и актуализиране на разходите за командировки в страната на кмета на Иваново Георги Миланов с 20 лева.

Общинският съвет ще получи и информация за изменение на местния бюджет. От докладната записка на Георги Миланов, публикувана на страницата в интернет на местната администрация, е видно, че от гласувания бюджет с размер 19 656 000 лева. Към края на второто тримесечие на 2025 година корекциите в него са за 968 666 лева.

Съветниците ще гласуват днес и промени в 16 местни наредби, свързани с превалутирането след въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година.