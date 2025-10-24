В Бургас започва международният форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще"

Международният форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще" ще бъде открит днес в Конгресен център – Бургас. Събитието се организира от Община Бургас и сдружение "ПроспектиМ" и ще събере представители на местни и национални власти, европейски институции, академични среди, бизнеса и неправителствени организации от Черноморския регион.

Форумът има за цел да се превърне в постоянна платформа за обмен на идеи и добри практики, насочени към устойчивото развитие на региона и изграждането на партньорства за бъдещето. Сред основните теми в програмата са зеленият преход и устойчивото градско развитие, опазването на морската и крайбрежната среда, адаптацията към климатичните промени, както и дигитализацията и иновациите в синята икономика.

По време на дискусионните панели участниците ще обсъждат практически стъпки за ускоряване на прехода към устойчив модел на развитие и за укрепване на сътрудничеството между страните с черноморски територии. Покани за участие са изпратени до Екатерина Захариева – комисар по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации в Европейската комисия, министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов и Чарлина Вичева от Генерална дирекция "Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия.

В програмата са включени панели, посветени на устойчивото развитие на черноморските общини, ролята на морския бизнес като двигател на устойчивото бъдеще, опазването на морската среда, както и въвеждането на иновации и дигитални решения в подкрепа на синята икономика.

Паралелно със събитието ще функционира и експо зона, в която компании и партньори ще представят свои иновативни продукти и технологии, свързани със "синия растеж" и опазването на морската екосистема. Там ще бъде изложена и българската електрическа яхта "Хелиос Омега 7.2" (Helios Omega 7.2), разработена и произведена от компанията "Хелиос Яхтс" (Helios Yachts) в Бургас. Плавателният съд, който беше представен на Канския яхтен фестивал през миналата година, ще бъде показан за първи път пред българска публика.