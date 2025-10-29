Подробно търсене

Христо Воденов
Еврокомисарят по иновации Екатерина Захариева пристига на двудневно работно посещение в България
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
29.10.2025 17:58
 (БТА)

Еврокомисарят по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева пристига на двудневно работно посещение в България, съобщи Представителство на Европейската комисия у нас.

Очаква се утре Захариева да участва в кръглата маса "Жените в иновациите", организирана от сдружение "Дамски форум", след което ще посети Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. По-късно Екатерина Захариева ще бъде гост на откриването на космическия център на компанията "ЕндуроСат". 

В петък българският еврокомисар ще говори пред международната конференция iN Sofia 2025, организирана от Economic.bg и посветена на политиката в областта на климата и конкурентоспособността.

Програмата на работното посещение на Екатерина Захариева включва и участие в церемонията по награждаване на лауреати на фонд "Илко Ескенази" към Международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий", пише още в съобщението.

Миналата седмица Екатерина Захариева взе участие в форума "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще" в Бургас чрез видеообръщение, в което изтъкна, че науката и иновациите могат да подпомогнат устойчивото развитие на Черно море и баланса между сигурността, растежа и климатичните мерки в региона.

/ИЦ/

