Европейската морска вятърна енергия е способна да захрани 6 милиона домакинства, каза еврокомисарят Екатерина Захариева

Науката и иновациите могат да подпомогнат устойчивото развитие на Черно море и баланса между сигурността, растежа и климатичните мерки в региона, посочи европейският комисар по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева във видеообръщение към участниците във форума "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще" в Бургас.

"Темата, която ни събра днес, е не просто рационална, а стратегическа. Защото бъдещето на Черно море е част от бъдещето на Европа. Всеки път, когато говорим за Черно море, говорим както в местен, така и в стратегически план. Говорим за много неща — от туризъм и околна среда, през енергетика, до сигурност и отбрана. Намирането на баланс между всички тях не е лесна задача. Науката и иновациите не са панацея, но могат да помогнат много за този баланс", каза комисарят.

Захариева припомни публикуваната през май нова стратегия на Европейската комисия за стратегическия подход за Черно море, която събира на едно място сигурността, устойчивия растеж и мерките за климата. "Стратегическо е също разбирането за свързаност - че освен нас европейците, тези теми засягат и другите държави с излаз на Черно море, както и всички останали, с които то може да ни свърже в Далечния изток. Стратегическо е и чувството за спешност. Трябва ни повече от всичко, по-добро от всякога, веднага", посочи Захариева.

Еврокомисарят отбеляза значението на синята икономика, която обхваща традиционни и нови сектори като корабоплаване, рибарство и туризъм, морска енергия, биотехнологии и цифрови решения.

"Към 2022 година тя осигурява почти 5 милиона работни места, има 890 милиарда евро оборот и генерира близо 250 милиарда евро брутна добавена стойност. Това е един от най-бързо развиващите се икономически сектори. Само за две десетилетия Европа премина от няколко демонстрационни инсталации до почти 19 гигавата морска вятърна енергия в 11 държави, достатъчно да се захранят над 6 милиона домакинства. Инвестициите в иновации дават реални резултати, а общите политики, стимули и финансови инструменти са начинът да ги постигнем", обобщи Екатерина Захариева.

Тя припомни и инициативи като мисията за възстановяване на океаните до 2030 година и новия Европейски пакт за океаните. "Стратегическото във всички тях е науката, бизнесът и политиката да действат в синхрон, за да могат амбициите и добрите намерения да намерят изражение в научна дейност. А тя може да бъде претворена в патенти, иновации, ново и мащабно производство, износ", каза еврокомисарят и изрази мнение, че идеята на днешния форум в Бургас съвпада с тази визия за общи действия.

Форумът "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще" се провежда в Конгресен център – Бургас и е организиран от Община Бургас и сдружение "ПроспектиМ". Събитието събира представители на местни и национални власти, европейски институции, академични среди, бизнеса и неправителствени организации от целия Черноморски регион. В рамките на форума участниците обсъждат практически стъпки за ускоряване на прехода към устойчиво развитие, укрепване на сътрудничеството между страните с черноморски територии, опазване на морската и крайбрежната среда, внедряване на иновации и дигитални решения в синята икономика, както и ролята на морския бизнес като двигател на устойчивото бъдеще.