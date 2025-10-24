Преди 20 години в Пазарджик е открит петият пресклуб на БТА извън столицата

Преди 20 години в Пазарджик е открит петият Национален пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) извън столицата. На 24 октомври 2005 г. лентата е прерязана от вече покойния генерален директор на БТА Максим Минчев, тогавашния председател на Народното събрание Георги Пирински и кмета на Пазарджик (2003-2007 г.) Иван Евстатиев.

Пресклубът на БТА в Пазарджик се превръща в център на медийния, обществения и културния живот със стотици събития, пресконференции и срещи. Политици, общественици, творци, актьори, учени, неправителствени организации и граждани дават гласност на своите позиции, мнения и инициативи.

През годините кореспонденти на БТА в Пазарджик са били Диана Рангочева, Лилия Тодорова Цинцарова, Борислав Петров, Аделина Делийска. Настоящите кореспонденти в област Пазарджик са Николета Манджукова, Гергана Куртакова и Деница Попова.

Пресклубовете на БТА към момента вече са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.