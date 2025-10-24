Лионел Меси заяви, че е щастлив да продължи кариерата си в Интер Маями

Аржентинският нападател Лионел Меси е щастлив да продължи да играе за клуба от Мейджър Лийг Сокър (MLS) Интер Маями, тъй като е част от клуба от първия си ден. Това заяви той за сайта на тима.

Вчера Интер Маями обяви удължаването на договора на Меси до декември 2028 година.

"Развълнуван съм да остана тук и да продължа този проект, който беше просто мечта, а се превърна в прекрасна реалност. Невероятно щастлив съм, откакто пристигнах в Маями, така че наистина съм развълнуван да продължа да играя тук. Всички очакваме с нетърпение най-накрая да играем на Miami Freedom Park (новият стадион на клуба в процес на изграждане). Нямаме търпение строителството да приключи, за да можем да видим всичко отвътре и феновете да се насладят на мачовете. Да играеш у дома на такъв зашеметяващ стадион ще бъде нещо специално", заяви Меси.

Съсобственикът на клуба Дейвид Бекъм добави: "Нашата визия беше да доведем най-добрите играчи в Интер Маями и в този град и точно това направихме. Доведохме най-добрият футболист, играл някога в нашия град".

38-годишният Меси премина в тима през лятото на 2023 година. Същата година той изведе отбора до Купата на лигата, първи трофей в историята на клуба. През 2024-а Интер Маями спечели редовния сезон на МЛС. Аржентинецът е най-успешният футболист в историята (46 трофея) и притежава рекорден брой награди "Златна топка" (8).

Този сезон Меси води в редовния сезон на МЛС по голове (29) и асистенции (19). Неговият тим се класира за плейофите, завършвайки трети в класирането на Източната конференция.