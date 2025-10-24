Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“ за товарни автомобили

Подробно търсене

Снимка: Минко Чернев/БТА, Архив
София,  
24.10.2025 07:31
Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа. 

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Движението е нормално на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. 

 

