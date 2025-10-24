Подробно търсене

Столичната библиотека ще представи дигитална платформа, посветена на Кирил Христов

Снимка: екип на Столична библиотека
София,  
24.10.2025 07:30
 (БТА)

„Дигитална платформа Кирил Христов“ ще бъде представена днес като част от програмата на Столичната библиотека за отбелязване на 97-ия й рожден ден, съобщават организаторите. Събитието ще се състои в галерия "София" от 11 часа. 

Платформата е по проект „Кирил Христов: Завърналият се изгнаник“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Програма „Културно наследство“ 2024. Тя съдържа автентичното културно наследство на писателя – книги от личната му библиотека, дарена на Столична библиотека. Сред тях са 400 издания, 128 автографа, архивни документи, снимки, артефакти, публикации от Кирил Христов в сп. „Сердика“ и в детския периодичен печат, както и атрактивна виртуална разходка из музейното пространство „Личната библиотека на Кирил Христов“ и документалния филм на Ралица Димитрова за творческия път на писателя „Големият непознат“, казват от културната институция. 

В „Зона за четене и срещи“ на Столичната библиотека ще бъде проведена и демонстрация на пилотно въвеждане на иновативна библиотечна технология - RFID система, реализирана с финансовата подкрепа на Amusnet. 

В програмата е и откриването на експозицията „Познати и непознати пейзажи от фонда на Столична библиотека“ от 12 часа. Тя представя картини от колекцията на библиотеката както на известни художници, сред които и класици на българското изкуство, така и по-малко познати на публиката имена. Включени са творби, създадени от 50-те години на XX век до съвременността, от български и чуждестранни автори, сред които Петър Урумов, Тодор Хаджиниколов, Мария Столарова, Точо Генов, Павел Тодоров, Силви Басева, Иван Подеков, както и чуждестранни художници – Франт Недвед, Влоджимеж Закжевски, Лахоут и др. Изложбата ще представи  културологът Тони Николов.

Столичната библиотека е една от най-старите културни институции на София. Създадена е през 1928 г. с уведомителна заповед на кмета ген. Владимир Вазов за откриване на Общински музей с три отдела: музей, архив и библиотека. Днес има близо 109 хиляди читатели, фонд от 1 млн. книги, четири модерни филиала, библиобус, най-големия в страната Детски център, Дигитална тийнлаборатория, литературен музеен комплекс „Бележити българи“.

