Вече десет години Литературният клуб на Столичната библиотека е място, където словото събира хората, каза поетът Петър Чухов

Десет години по-късно Литературният клуб на Столичната библиотека продължава да бъде място, където словото събира хората. Това каза поетът и модератор на събитието Петър Чухов по повод отбелязването на 10-годишнината от създаването на клуба.

Празникът се състоя в Столичната библиотека и събра писатели, поети, издатели и приятели на институцията. Сред специалните гости бяха Петър Стоянов – президент на България в периода 1997–2002 г., Ваня Тагарева – заместник-председател на Столичния общински съвет (СОС), Биляна Генова от Столична дирекция „Култура“, Юлия Цинзова – директор на Столичната библиотека, Пламен Дойнов – ректор на Нов български университет, проф. Михаил Неделчев, както и писателите Захари Карабашлиев и Калин Терзийски.

Телевизионният водещ и актьор Стефан Щерев, който бе съводещ на събитието, поздрави присъстващите и сподели спомени, свързани с библиотеката.

Заместник-председателят на СОС Ваня Тагарева обяви, че предстои инициатива, свързана с реновирането на сградата: „Това е институцията, с която ние изключително много се гордеем, институцията, която ни вдъхновява, институцията, която е символ за нашия град“, каза тя.

Биляна Генова поздрави от свое име и от името на заместник-кмета на Столична община по направление „Култура и образование, спорт и младежки дейности“ Боряна Здравкова. „Искам да благодаря на целия екип на библиотеката за тази и още множество инициативи, които обогатяват и правят красив литературния живот на София“, отбеляза тя.

Захари Карабашлиев коментира възможността за по-тясно обединяване на поезията и музиката в бъдещи събития и изрази благодарност за поканата да участва в юбилея на клуба.

Писателят Калин Терзийски, един от основателите на клуба, сподели, че „10 години звучи величествено, внушително и някакси плашещо, защото времето лети“. Той допълни: „Ние сме една компактна пишеща група в диапазон от 30-годишни до 70-годишни хора, които са едно компактно пишещо ядро.“

Юбилейната вечер продължи с поетични четения на участници в поредицата „Поет на месеца", която се провежда от Литературния клуб. Честванията са част от 97-мата годишнина на Столичната библиотека която ще го отбележи със събития на 24 октомври.

Литературният клуб на Столична библиотека е създаден през 2015 г. по идея на директора на библиотеката Юлия Цинзова и с участието на писателите Калин Терзийски, Захари Карабашлиев, Милен Русков, Иво Милев и Теодора Тотева. Първоначално е наречен клуб „Благодатният четвъртък“ и срещите в него се осъществяват два пъти месечно. Но скоро новосъздадените формати на клуба нарастват значително и събитията започват да се провеждат и в други дни от седмицата. Така постепенно се налага името Литературен клуб на Столична библиотека.