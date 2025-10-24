Литературният музей на Столичната библиотека е безценно богатство, каза директорът на библиотеката Юлия Цинзова

Литературният музей на Столичната библиотека е наистина едно безценно богатство. Това, което правим с „Дигиталната платформа „Кирил Христов" е памет за поколенията. Това каза днес директорът на Столичната библиотека Юлия Цинзова по повод представянето на „Дигиталната платформа „Кирил Христов" и демонстрацията на въвеждането на новата RFID система на библиотеката.

Както БТА писа, събитията са част от празничната програма на Столична библиотека по повод нейния 97-ми рожден ден. „Столична библиотека събира, съхранява и вече дигитализира книжовната памет на София", каза още Юлия Цинзова.

„Дигиталната платформа „Кирил Христов" бе представена от системния администратор на Столична библиотека Борислав Захов и ръководителя на дигиталния център към библиотеката Бисер Янков. Борислав Захов уточни, че платформата съдържа автентичното културно наследство на Кирил Христов – книги от личната му библиотека, дарена на Столична библиотека, а именно 400 издания, 128 автографа, архивни документи, снимки, артефакти, публикации от Кирил Христов в сп. „Сердика“ и в детския периодичен печат.

Част от представянето на платформата беше и виртуалната разходка из музейното пространство „Личната библиотека на Кирил Христов“. Чрез тази опция на платформата, ползвателите могат да „влязат" в реставрираната лична библиотека на Кирил Христов и дигитално да „вземат" всяка една от книгите в нея. В края на представянето бе показан и откъс от документалния филм на Ралица Димитрова за творческия път на писателя „Големият непознат“.

Гост на представянето беше кметът на район „Средец" Трайчо Трайков, който поздрави екипа на Столична библиотека за изпълнението на проекта по дигитализация.

„Моите думи не могат да са нищо по-различно от поздравления към екипа на Столична библиотека. Това, което видяхме е наистина впечатляващо. Радвам се на този непрестанен ритъм от хубави неща, които идват от Столична библиотека. Би било грехота човек, в определена позиция, да не ги подкрепя", каза кметът на район „Средец".

След представянето на „Дигиталната платформа „Кирил Христов", екипът на Столична библиотека проведе и демонстрация на пилотно въвеждане на иновативната библиотечна технология - RFID система, реализирана с финансовата подкрепа на Amusnet. Технологията има за цел да възпира опитите на читателите да взимат и крадат нерегистрирани книги на излизане от библиотеката. „Системата улавя сигнала на книгата, дори и тя да е скрита между други книги, в дреха или в раница, и при опит да се изнесе книгата извън библиотеката, системата информира екипа на библиотеката посредством звуков и светлинен сигнал", обясниха от екипа на Столична библиотека.

Столичната библиотека е една от най-старите културни институции на София. Създадена е през 1928 г. с уведомителна заповед на кмета ген. Владимир Вазов за откриване на Общински музей с три отдела: музей, архив и библиотека. Днес има близо 109 хиляди читатели, фонд от 1 млн. книги, четири модерни филиала, библиобус, най-големия в страната Детски център, Дигитална тийнлаборатория, литературен музеен комплекс „Бележити българи“.