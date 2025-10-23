Столичната библиотека отбелязва 97-ия си рожден ден с поредица от събития

Столичната библиотека ще отбележи 97-ия си рожден ден с поредица от събития, съобщават от екипа. Утре културната институция отбелязва годишнината от създаването си.

Юбилейна вечер на Литературния клуб към Столична библиотека с модератори поетът Петър Чухов и тв водещият и актьор Стефан Щерев ще се състои днес, 23 октомври, от 17:30 ч. В клуба ще бъде представена експозицията „Познати и непознати пейзажи от фонда на Столична библиотека“, която показва картини от колекцията на библиотеката както на известни художници, сред които и класици на българското изкуство, така и по-малко познати на публиката имена. Включени са творби, създадени от 50-те години на XX век до съвременността, от български и чуждестранни автори, сред които Петър Урумов, Тодор Хаджиниколов, Мария Столарова, Точо Генов, Павел Тодоров, Силви Басева, Иван Подеков, както и чуждестранни художници – Франт Недвед, Влоджимеж Закжевски, Лахоут и др. Изложбата ще представи културологът Тони Николов.

На 24 октомври от 12:00 ч. в галерия „София“ ще се състои представяне на „Дигитална платформа Кирил Христов“ по проект „Кирил Христов: Завърналият се изгнаник“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Програма „Културно наследство“ 2024. Платформата съдържа автентичното културно наследство на големия автор – книги от личната му библиотека, дарена на Столична библиотека, а именно 400 издания, 128 автографа, архивни документи, снимки, артефакти, публикации от Кирил Христов в сп. „Сердика“ и в детския периодичен печат, както и атрактивна виртуална разходка из музейното пространство „Личната библиотека на Кирил Христов“ и документалния филм на Ралица Димитрова за творческия път на писателя „Големият непознат“.

Също на 24 октомври от 11:00 ч. в „Зона за четене и срещи“ ще се състои демонстрация на пилотно въвеждане на иновативна библиотечна технология - RFID система, реализирана с финансовата подкрепа на Amusnet, а от 11:30 ч. ще бъдат представени други акценти от празничните инициативи, сред които фотодокументална изложба „Библиотеката на София – в/и Града“, фотоизложба „Пространство и време“ с черно-бели фотоси, изложба от колекциите с редки и ценни издания представя уникални старопечатни книги.

На 24 октомври всички филиали и Детският център на Столична библиотека ще предложат свои интересни инициативи – изложби, срещи с детски автори, арт ателиета за деца, образователни занимания за ученици в Дигиталната тийн лаборатория. В Деня на отворените врати посетителите могат да разгледат хранилищата на библиотеката и емблематичните музейни колекции с личните библиотеки на Кирил Христов, Симеон Радев, д-р Константин Стоилов.

Всеки желаещ може да получи едногодишна безплатна читателска карта.

Литературният клуб на Столична библиотека е създаден през 2015 г. по идея на директора на библиотеката Юлия Цинзова и с участието на писателите Калин Терзийски, Захари Карабашлиев, Милен Русков, Иво Милев и Теодора Тотева. Първоначално е наречен клуб „Благодатният четвъртък“ и срещите в него се осъществяват два пъти месечно. Но скоро новосъздадените формати на клуба нарастват значително и събитията започват да се провеждат и в други дни от седмицата. Така постепенно се налага името Литературен клуб на Столична библиотека.

/ЕМС/