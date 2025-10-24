„Нощ на игрите“ организират за четвърти път във Враца на 1 ноември

„Нощ на игрите“ се подготвя за четвърти път от Младежки център - Враца, каза за БТА младежкият работник Никола Живков. Той добави, че събитието ще бъде на 1 ноември, събота, и освен традиционните настолни игри за деца, младежи и възрастни са предвидени нови предизвикателства.

Живков обясни, че в партньорство със сдружение „Книгини“ ще бъде представен филмът във виртуална реалност „Дестинация Враца – величие и красота в 360°“, ще има 3D принтер, на който участниците ще се учат да работят, предвидено е и майсторско шофиране на Формула чрез Playstation.

Събитието показва многообразието на игрите в цялата им красота и нашата цел е да представим, че те са основно средство за обединение, сприятеляване, превенция дори, защото се създава атмосфера на безопасност, сигурност и забавление, каза Никола Живков. Освен да сплоти общността, целта на „Нощ на игрите“ е да привлече млади хора към младежката работа, към дейностите на Младежки център – Враца, допълни той. За да се обърне внимание, че „забавленията“ на пътя могат да причинят катастрофи, сме предоставили безопасна среда, където млади хора ще могат да изпитат своите шофьорски умения, добави Живков. За най-добрия състезател е предвидена награда.

За първи път в „Нощ на игрите“ ще се състои сесия на легендарната ролева игра „Дракони и подземия“, а местата за нея вече са изчерпани, добави Живков. За останалите игри е препоръчително желаещите да направят предварителна онлайн регистрация, за да имат запазени маси на игрите, отбеляза той. Гост на събитието ще бъде архитектът Весо Алексиев, който в свободното си време се занимава с настолни игри и е един от малкото в България, които тестват прототипи на игри в цял свят, добави Живков. Той ще представи нова соло-игра, която е излязла тази година.

Традиционно ще се играе образователната настолна игра „Климатична фреска“, ще има турнири на игрите „На Вуте да му е зле“ и Dixit, свой щанд ще има играта „Барабар“. Вечерта е предвидено караоке и куиз, посветен на настолните игри, а за първа година огнена група „Фуего“ са подготвили светлинно шоу, посветено на гейминга.

Организаторите посочват, че събитието започва в 13:00 часа на 1 ноември и е подходящо за хора от 6 до 99-годишна възраст. „Нощ на игрите“ се провежда в Младежки център – Враца и е част от Проект „Мисия – Тук!“ по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта (2023–2025).