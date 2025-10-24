Лидерите на ЕС се обявиха в подкрепа на въвеждането на възрастови ограничения за достъп до социалните медии, но дадоха ясно да се разбере, че не възнамеряват да преотстъпят националните си правомощия по този въпрос на Брюксел, предаде ДПА.

„Европейският съвет подчертава важността на защитата на непълнолетните включително чрез въвеждане на възраст за пълнолетие за достъп до социалните медии при зачитане на националните правомощия“, се казва в декларация, приета на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро даде нов импулс на дебата с призива си за въвеждане на минимална възраст за използване на социалните медии в целия ЕС. Група от експерти трябва да представи препоръки за най-добрия начин за действие до края на годината.

„Може и трябва да се направи повече за по-добрата защита на децата в интернет“, заяви говорител на Комисията.

Фон дер Лайен сравни възможните възрастови ограничения за социалните медии с ограниченията за консумацията на тютюн и алкохол. Тя посочи като пример Австралия, където през ноември 2024 г. парламентът прие закон, ограничаващ достъпа до социалните медии за деца и тийнейджъри. Според новите правила достъп до платформите ще имат само потребители на възраст над 16 години. Мярката ще влезе в сила в Австралия през декември.

ЕК вече работи по техническите основи за възрастовите ограничения. Тя разработва приложение за проверка, целящо да защити непълнолетните в интернет. Целта е да се създадат надеждни системи за проверка на възрастта във връзка със съдържание, което не е подходящо за непълнолетни.